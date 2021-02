08.50 – Durante la notte a Milano, un uomo è stato ucciso dalla Polizia, il soggetto aggrediva senza un reale motivo i passanti per strada ed armato di un grosso coltello. Si tratta di un filippino con precedenti, forse in stato alterato durante le aggressioni, lo straniero si è scagliato più volte anche contro gli agenti di Milano, uno dei quali, dopo aver cercato di contenerlo, ha sparato uccidendolo, come riportato su TV/RAI.

