Roma. In piazza a protestate i lavoratori del mondo dello spettacolo

Ancora una manifestazione di protesta oggi a Roma ed ancora una volta a scendere in piazza i lavoratori del mondo dello spettacolo. A Roma i manifestanti si sono riuniti davanti al Teatro dell’Opera per poi arrivare sino a davanti a Montecitorio per far sentire la loro voce al Governo. Attori, registi, maestranze sono tra i più danneggiati dalla crisi provocata dalla pandemia covid. E’ troppo tempo che il settore è fermo o lavora molto poco e per questi lavoratori il Governo non ha fatto nulla. Il settore è fermo ormai da un anno. Bisogna comprendere che oltre al divertimento dietro il mondo dello spettacolo c’è una moltitudine di persone che freme tornare a lavorare e a produrre. L’indotto fornito dal settore non è affatto indifferente nelle voci della produttività italiana. La protesta fatta oggi pomeriggio a Roma che è stata inscenata anche in altre grandi città italiane.

Marilena Alescio