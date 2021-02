Salvini: Plastic tax dannosa e non aiuta l’ambiente

(DIRE) Roma, 23 Feb. – Incontro tra Matteo Salvini e alcuni imprenditori, oggi pomeriggio, per discutere di Plastic Tax. Il segretario della Lega “ha confermato l’impegno del partito per rivedere una tassa che dovrebbe scattare dal primo luglio, colpendo un settore strategico con una stangata da 500 milioni che poi rischia di ricadere sulle famiglie”, fanno sapere dalla Lega. Per Salvini, “la tassa non aiuta l’ambiente e colpisce un settore dove l’Italia e’ leader. I continui rinvii dimostrano che questo balzello non e’ necessario neppure dal punto di vista tributario”. Presente alla riunione anche la responsabile del dipartimento Ambiente della Lega, Vannia Gava. (Com/Ran/Dire) 17:06 23-02-21