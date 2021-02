Vaccino. A San Marino arrivate 7.500 dosi di Sputnik 5

ISS: Nei prossimi giorni via a somministrazioni

(DIRE) Rimini, 23 Feb. – Sono 7.500 le dosi di vaccino di produzione russa Sputnik V arrivate oggi sul suolo sammarinese. Alle 13.15, fa sapere il Congresso di Stato, il mezzo scortato e’ arrivato al Centro Farmaceutico dell’Ospedale di Stato che si occupera’ della somministrazione. Nei prossimi giorni, aggiunge l’Istituto di Sicurezza sociale, saranno comunicate le date e le modalita’ per l’avvio della vaccinazione agli assistiti, partendo dai sanitari, che gia’ dai prossimi giorni potranno iniziare a vaccinarsi. “Oggi per San Marino e’ una giornata molto importante- commenta il Comitato esecutivo dell’Iss- L’arrivo del vaccino Sputnik V consentira’ di procedere gia’ nei prossimi giorni con le prime somministrazioni cosi’ da iniziare a vaccinare il nostro personale sanitario e socio sanitario, gli anziani e le persone con priorita’ di rischio alta, come abbiamo evidenziato nel nostro Piano vaccinale nazionale”. Dal canto suo, il Congresso di Stato sottolinea che lo Sputnik V, “gia’ utilizzato con successo in 32 paesi del mondo, sara’ usato per fronteggiare l’infezione da Sars-Cov-2 e guardare con fiducia al ritorno ad una normale esistenza per l’intera popolazione sammarinese”.

(Asa/ Dire) 18:32 23-02-21