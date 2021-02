Aeroporti. Dal 26 Marzo collegamento Palermo-Forlì con Lumiwings

Primo volo con un boing 737/300

(DIRE) Palermo, 24 Feb. – La compagnia aerea greca Lumiwings sbarca a Palermo con il nuovo collegamento da e per Forli’. Il primo volo in Sicilia, operato con un Boeing 737/300, atterrera’ il 26 marzo all’aeroporto internazionale ‘Falcone-Borsellino’. Si comincia con un collegamento trisettimanale (lunedi’, mercoledi’ e venerdi’), per poi passare al giornaliero da giugno, con un possibile sviluppo a rotta annuale. I voli da Palermo saranno in connessione da Forli’ con Santorini, Rodi e Arad. (Com/Sac/Dire) 17:51 24-02-21