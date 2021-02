Covid. Meloni: Perchè ristoranti aperti a pranzo e a cena no?

(DIRE) Roma, 24 Feb. – “Io non sono un virologo e non ho gli elementi per fare valutazioni di carattere scientifico, noi vorremmo sapere e leggere i dati del CTS, il fatto che Fratelli d’Italia abbia dovuto fare ricorso al TAR contro la decisione del Governo di pubblicare solo gli atti del CTS che decideva, e’ una follia, perche’ se incidi sulla vita delle persone come minimo gli devi dire sulla base di quali evidenze lo fai, non puoi tenerlo per te”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a RTL 102.5. Inoltre, prosegue, “sull’apertura dei ristoranti, se uno puo’ aprire a pranzo seguendo le prescrizioni perche’ poi le prescrizioni non sono piu’ efficaci la sera? Il problema delle chiusure per come sono state fatte e’ che sono irragionevoli. A suo tempo Conte disse che chiudeva a cena per decongestionare i mezzo pubblici, e’ tutto fatto in maniera surreale per scaricare su persone che non si possono difendere, su certe categorie il peso sulla presunta lotta al virus, perche’ non si riescono a fare le cose che si devono fare. Se ci sono norme serie io le sostengo, se le norme non sono serie io penso che i ristoranti possano stare aperti la sera con le stesse norme con cui sono aperti anche a pranzo e le palestre possano stare aperte con protocolli che gli da’ il Governo”. (Vid/ Dire) 10:14 24-02-21