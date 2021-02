Covid. Salvini: Stop clima terrore ingiustificato, rischio aumento dipendenze bimbi

(DIRE) Roma, 24 Feb. – “Una persona legge il giornale e guarda la tv e ha un quadro, poi torna sul pianeta terra con i numeri e ne ha un altro. Guardavo la tv prima e dovrei essere nel panico ma se parlo con gli amministratori della Lombardia mi dicono che su 1.248 posti di terapia intensiva occupati sono 408, due letti su tre sono disponibili, gli specialisti mi dicono che la situazione e’ sotto controllo. Questo non vuol dire abbassare la guardia ma neanche iniettare il virus della paura, soprattutto per quel che riguarda i bimbi. Per quanti anni i nostri bimbi si porteranno sulle spalle i danni di questi mesi di chiusura? C’e’ un clima di terrore spesso ingiustificato”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini durante una conferenza stampa al Senato “Il rischio e’ che ci sia un aumento delle dipendenze da alcol, telefonini e altre cose perche’ li tieni chiusi in casa”, ha concluso Salvini. (Uct/ Dire) 12:32 24-02-21