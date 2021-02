In data odierna, alle 12.30, la squadra del distaccamento di Gemona è intervenuta, con un’autopompa serbatoio e un’autobotte, sull’autostrada A 23, al km 58+500 nel comune di Cavazzo Carnico in direzione Tarvisio, per l’incendio di un autocarro. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno domato le fiamme che avevano interessato il motore e la cabina del mezzo. Non si registrano persone coinvolte.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70503