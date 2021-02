Covid. Da ieri 19.886 nuovi contagi con record tamponi, tasso positivi al 5,6%, 308 decessi, +11 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 25 Feb. – I nuovi contagi da Coronavirus in Italia sono 19.886 per 443.704 test tra molecolari e antigenici, numero piu’ alto fatto registrare dall’inizio della pandemia, 308 i decessi. Il tasso di positivita’ e’ al 4,5, in leggero calo dal 4,8% di 24 ore fa. Ieri i contagi sono stati 16.424 per 353.704 tamponi e 318 morti. Sono 2.168 le terapie intensive in Italia, 11 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 18.257 i ricoveri ordinari, 40 in piu’ rispetto a ieri. Sono 2.168 le terapie intensive in Italia, 11 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 18.257 i ricoveri ordinari, 40 in piu’ rispetto a ieri (Uct/ Dire) 18:10 25-02-2118:10 25-02-21