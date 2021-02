Covid. Gelmini a Regioni: Chiusure dal Lunedì e colori restano

(DIRE) Roma, 25 Feb. – “Il sistema a fasce verra’ mantenuto. Finora e’ stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. State certamente notando un cambio di metodo. Ci siamo visti domenica e ci stiamo rivedendo oggi. Gli incontri saranno sempre piu frequenti e costanti. Prima importante novita’: le nuove eventuali misure di chiusura non scatteranno piu’ dalla domenica, ma dal lunedi’ successivo. Questo avevano chiesto le Regioni, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto. Cosi’ aiutiamo anche le attivita’ economiche che non perderanno il week end di lavoro”. Lo ha detto, a quanto si apprende la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini durante l’incontro con le Regioni attualmente in corso. (Uct/ Dire) 10:06 25-02-21