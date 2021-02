Lodi. Aggressione con un martello e una pistola, denunciato un 48enne

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato un cittadino albanese responsabile del reato di porto ingiustificato di armi e minacce aggravate. L’uomo, 48enne residente a Lodi, ha avuto un alterco con un cittadino nordafricano e, secondo il racconto di quest’ultimo, ha estratto una pistola per intimorirlo. Immediata la richiesta di intervento al “112” da parte del malcapitato, che ha permesso agli agenti delle Volanti di rintracciare l’aggressore il quale, dopo una breve colluttazione con gli operatori, è stato immobilizzato ed accompagnato in Questura. A seguito di perquisizione personale, non è stata rinvenuta alcuna pistola, ma un martello agganciato alla cintola dell’albanese, senza che lo stesso fornisse alcuna giustificazione circa il suo possesso. Pertanto, gli agenti hanno esteso la perquisizione presso il suo domicilio, dove hanno rinvenuto la pistola ad aria compressa indicata dalla vittima, sprovvista del regolare tappino rosso.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Lodi/articolo/11806037a8957e59b135663309