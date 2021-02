Ospedale della Piana, Falcomatà: “Bene parere positivo della Conferenza dei Servizi”

“Adesso si punti a far partire, il prima possibile, un cantiere fondamentale per la salute dei cittadini”

«Il parere positivo della Conferenza dei servizi al progetto definitivo dell’Ospedale della Piana è una notizia da accogliere con favore ed entusiasmo. A Palmi, infatti, nascerà una struttura capace di decongestionare il sistema sanitario territoriale, aumentandone gli standard di efficienza». Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, commenta positivamente l’ulteriore passo in avanti verso la realizzazione del nuovo nosocomio.

«Adesso – ha aggiunto l’inquilino di Palazzo Alvaro – bisogna accelerare le procedure per arrivare, al più presto, all’inaugurazione di un cantiere particolarmente importante per i cittadini del comprensorio. L’opera, una volta ultimata, sarà in grado di fornire quelle risposte tanto attese, soprattutto, dalla popolazione della Piana e dell’intera fascia tirrenica».

«L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Corona virus – ha concluso il sindaco – ha amplificato l’urgenza, per il nostro territorio, di dotarsi una capillarità di sistema e di un numero di strutture sufficienti a rispondere ad un fabbisogno di strutture sempre più importante. Mai finiremo di ringraziare il personale medico, infermieristico e sociosanitario per l’abnegazione e l’altissima professionalità dimostrata in questi mesi di crisi pandemica. Anche per questo, diventa sempre più impellente la necessità di intervenire per assicurare interventi infrastrutturali rapidi e risolutivi, strategici e fondamentali per la salute dei cittadini che pretendono, giustamente, risposte in termini di qualità e quantità dei servizi».