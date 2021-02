Paola (Cs) Arrestato a seguito di violenza e resistenza a PU nonché percosse ai danni di una minorenne

Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Paola, traeva in arresto un uomo di anni 35 per violenza e resistenza a P.U. e percosse ai danni di una ragazza minorenne. In particolare nella serata di ieri giungeva sull’utenza 113 una telefonata con la quale due giovani, fratelli ed entrambi minorenni, chiedevano aiuto in quanto l’arrestato aveva aggredito la ragazza.

Prontamente giungeva sul posto una Volante che bloccava e identificava l’aggressore, il quale, incurante della presenza dei poliziotti inveiva contro i due minorenni ed il loro genitore che nel frattempo era giunto in loro soccorso.

A nulla valevano i tentativi di condurre l’uomo alla calma che continuava nel suo atteggiamento ostile e violento contro gli Agenti operanti, avvicinandosi con fare minaccioso, iniziando a spintonare e tirare calci. Il predetto veniva quindi bloccato, anche grazie all’uso dello spray anti aggressione in dotazione alle Forze dell’Ordine e condotto presso gli Uffici del Commissariato di P.S. Su disposizione della Procura della Repubblica di Paola veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari.