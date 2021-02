Pavia, cedimento di una palazzina in via Motis. Evacuate le famiglie

Sfiorata la tragedia ieri mattina a Pavia quando, improvvisamente, hanno ceduto le fondamenta di una palazzina in via Motis. I Vigili del fuoco, in maniera precauzionale, hanno evacuato non solo le famiglie dell’edificio a rischio crollo ma anche quelle del palazzo accanto. Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di recupero dei beni dagli edifici in modo che ognuno possa disporre degli effetti personali e dei beni di prima necessità. Il passo successivo sarà capire l’entità del danno subìto dalle strutture. Sul posto anche la Polizia Locale, la Protezione Civile e la Croce Rossa. (can)

