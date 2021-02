Reggio Calabria, audizione Commissione pari opportunità minoranze linguistiche

Un percorso di valorizzazione che ha visto un impegno di grande spessore da parte dell’ex direttore di Rai Calabria, Demetrio Crucitti: “Ringrazio Lucia per l’opportunità di poter intervenire per la prima volta in un consesso pubblico. Il discorso delle minoranze linguistiche parte da lontano, e precisamente dall’ art. 6 della Costituzione, perché non si tratta solo del mantenimento della lingua ma anche di salvaguardare la nostra identità. Inoltre, la legge 482 del ’99 e’ fondamentale perché parla della tutela della cultura e della lingua del nostro popolo, ed oltre l’alfabetizzazione prevede anche il bilinguismo. Non è un fatto solo culturale, ma abbraccia un discorso più ampio di identità, di tradizioni e di radici”. A mantenere e diffondere nel corso degli anni la lingua e la cultura greca è stata l’ Associazione “Jalo’ tu Vu’a”:”Quest’ anno è stato proclamato l’anno dei greci di Calabria -evidenzia Squillace- non parliamo di una lingua isolata ma che al contrario, immette in un mondo vastissimo. Abbiamo sentito l’esigenza di riflettere su quanto fatto sino ad oggi dopo cinquant’anni di attivismo. Dobbiamo capire l’importanza della valorizzazione della lingua greca per far comprendere anche alle nuove generazioni a cui chiediamo di continuare ad approfondirne lo studio affinché questa lingua non muoia. Essere greci di Calabria e’ un’ appartenenza culturale, una comunità che non è radicata in un solo paese ma che accomuna tante persone che si riconoscono in essa. È importante che i giovani la parlino quotidianamente. Nel nostro territorio, abbiamo tanti termini di varie origini linguistiche, segno degli stretti rapporti avuti nel tempo con i vari popoli. Bisogna partire da questa consapevolezza -conclude Squillace- per approcciarsi al mondo greco e trovare elementi che consentano di camminare inseme agli altri popoli sempre mantenendo la nostra identità”.