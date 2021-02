Reggio Calabria. ‘Ndrangheta, operazione “Nuovo corso”, 5 arresti per associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione in concorso aggravata

Alle prime ore della mattinata odierna, a conclusione di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI, la Squadra Mobile reggina, nel corso di un’operazione di polizia convenzionalmente denominata Nuovo Corso, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari nr. 5700/2020 RGNR DDA Mod. 21, nr. 306/21 RGIP DDA e nr. 3/21 ROCC DDA, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 19.02.2021, nei confronti dei seguenti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa [cosca De STEFANO] e di estorsione e tentata estorsione in concorso, aggravate dalla circostanza del metodo e dell’agevolazione mafiosa:

D. S. P. R., nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21.12.1976, attualmente detenuto (destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per estorsione e tentata estorsione in concorso, con l’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa); C. P., nato a Reggio Calabria il 15.12.1979, attualmente detenuto (destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per estorsione in concorso, con l’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa); G. A., nato a Reggio Calabria il 16.05.1972 (destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione in concorso, con l’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa); M. D., nato a Reggio Calabria il 15.06.1977 (destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa ed estorsione in concorso, con l’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa); M. D., nato a Reggio Calabria il 14.07.1976 (destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per estorsione in concorso, con l’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa).

L’inchiesta della D.D.A. di Reggio Calabria – coordinata dai Sostituti Procuratori Stefano MUSOLINO e Walter IGNAZITTO – ha consentito di far luce su alcune gravi vicende estorsive poste in essere da affiliati e soggetti contigui alla temibile cosca DE STEFANO in danno dell’imprenditore S. F. e di un suo consociato in A.T.I. di altra provincia calabrese, aggiudicatari degli appalti pubblici per il rifacimento del Corso Garibaldi e – solo il primo – di Piazza Duomo della città di Reggio Calabria. Gli esiti delle attività investigative svolte dalla Squadra Mobile, suffragati dalle dichiarazioni delle vittime e del collaboratore di Giustizia D. C. M., comprovano ulteriormente, rispetto alle risultanze delle precedenti inchieste, l’esistenza di un asfissiante sistema vessatorio di cui sono vittime gli imprenditori operanti sul territorio reggino dove esercitano l’egemonia mafiosa potenti e storiche cosche di ‘ndrangheta come quella dei DE STEFANO di Archi, la cui esistenza ed operatività è stata plasticamente dimostrata dall’operazione Malefix eseguita nel mese di giugno 2020.

L’estorsione legata all’esecuzione dei lavori di pavimentazione del Corso Garibaldi è consistita nell’aver costretto l’imprenditore reggino (nella misura del 20%) e il socio (in quella dell’80%) a versare, in forza di pesanti intimidazioni, in contanti ed in più tranche, 80.000 euro ad alcuni esponenti di rilievo della cosca di ’ndrangheta DE STEFANO, corrispondenti al 2% dell’intero importo dei lavori. Le somme di denaro venivano corrisposte dalle vittime agli estorsori quando, sulla base dei S.A.L. (stato avanzamento lavori), il committente dell’opera, ovvero il Comune di Reggio Calabria, pagava le quote relative al corrispettivo spettante alle ditte aggiudicatarie.

S. ha riferito agli inquirenti che nel 2011 – mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un immobile privato – era stato avvicinato da A. G. il quale, presentandosi come esponente della cosca DE STEFANO, gli aveva offerto protezione che non veniva accettata. Dopo circa due anni, quando cioè si era aggiudicato, assieme al socio, i lavori di riqualificazione del Corso Garibaldi e dopo aver subìto il danneggiamento a mezzo incendio dell’autovettura (nell’autunno del 2013), G. si presentò ancora una volta da lui, sollecitandolo nuovamente ad accettare la sua protezione. La seconda volta, presentatosi assieme a Z. V. classe 1968 (indagato nell’ambito della presente inchiesta), G. A. chiese espressamente all’imprenditore il pagamento della mazzetta alla cosca DE STEFANO.

In un’altra circostanza, venne avvicinato dal G. A. e da M. D. che quantificarono l’ammontare della richiesta estorsiva in 80.000 euro. Quando G. A. venne tratto in arresto (dicembre 2014), fu M. D. ad occuparsi della vicenda estorsiva, tanto che dopo l’avvio dei lavori sul Corso, si presentò più volte presso l’abitazione e la sede dell’impresa del S., rivendicando il pagamento della somma di denaro richiesta in precedenza dai complici. Le prime due rate di 10.000 euro vennero pagate nel 2015 a M. D.. La terza tranche venne pagata a C. P. che si era accreditato come rappresentate della famiglia D. S.. Quando venne scarcerato, nel marzo del 2016, A. G. riprese i contatti con l’imprenditore vessato anche per imporgli il pagamento di un’estorsione (di entità non specificata), legata ai lavori di ristrutturazione di Piazza Duomo. Nella circostanza, G., reiterò alla vittima la pretesa estorsiva relativa ai lavori del Corso Garibaldi, richiamando i danneggiamenti e i furti che l’impresa aveva subito nei mesi precedenti ed offrendogli protezione anche per i lavori di riqualificazione di Piazza Duomo. La vittima però non cedette alla richiesta estorsiva, evidenziando che già aveva patito un rilevante danno economico con i furti ed i danneggiamenti.

Nell’autunno del 2016, mentre percorreva con il suo motorino una via del centro urbano, S. venne affiancato da una motocicletta di grossa cilindrata, a bordo della quale c’era G. A., con un altro soggetto, che con fare minaccioso lo invitò a seguirlo in una traversa della zona universitaria dove lo fece salire a bordo di un’utilitaria guidata da un altro soggetto, per condurlo infine in un appartamento all’interno del quale fu portato al cospetto di D. S. P. R., presentato da G. A. come il capo della famiglia D. S.. Il D. S. rievocò i danneggiamenti ed i furti che aveva subìto e gli garantì protezione se avesse mostrato amicizia nei confronti del sodalizio. Chiaro era il riferimento alle pretese estorsive.

Successivamente venne avvicinato da M. D., già imprenditore edile, legato da rapporti di affinità (essendone il cognato) con A. L. classe 1975, genero di G. T. classe 1939, storico patriarca dell’omonima famiglia di ‘Ndrangheta, federata ai D. S.. e a M. D. che tra il 2017 e il 2018 l’imprenditore e il socio pagarono le ultime tre tranche (pari a circa 45/50 mila euro) della mazzetta relativa ai lavori di ristrutturazione del Corso Garibaldi.

I protagonisti delle due gravi vicende estorsive relative ai lavori di rifacimento del Corso Garibaldi e Piazza Duomo sono soggetti noti per i loro trascorsi penali e di polizia.

D. S. P. R. (già C.) è figlio naturale del defunto G. D. S. classe 1941 (fratello del defunto boss P. D. S. classe 1943). Nel 2009 è stato condannato ad 8 anni di reclusione per associazione mafiosa. Attualmente è detenuto in forza della misura cautelare conseguente al fermo emesso dalla D.D.A. ed eseguito dalla Squadra Mobile nel maggio 2017 nell’ambito dell’operazione “Trash” (contro la cosca DE STEFANO), per associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Nel 2005 era riuscito a sottrarsi all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa (nell’ambito dell’operazione “Number One” contro la cosca DE STEFANO) per associazione mafiosa, tentata estorsione e rapina e veniva poi catturato in stato di latitanza dalla Squadra Mobile in data 18.08.2009 a Sant’Alessio Siculo (ME).

Anche C. P. è stato indagato per associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta “Number One”. Nel 2009 è stato condannato a 4 anni di reclusione per lo stesso reato. Attualmente è detenuto in forza della misura cautelare eseguita nell’ambito dell’operazione “Trash” per associazione mafiosa ed estorsione aggravata.

G. A., attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno a Reggio Calabria, ha scontato 6 anni di reclusione per associazione mafiosa (cosca DE STEFANO), cui è stato condannato ad esito del processo scaturito dall’operazione “Il Padrino”, eseguita dalla Squadra Mobile nel mese di dicembre 2014.

M. D. è stato condannato con sentenza definitiva nel 2011 a 4 anni di reclusione per associazione mafiosa (cosca DE STEFANO) e favoreggiamento personale della latitanza di O. D. S. (Operazione “Number One”).

L’inchiesta si è anche avvalsa delle dichiarazioni del collaboratore D. C. M. che ha descritto il contesto mafioso facente capo alla cosca DE STEFANO – dal quale sono scaturite le vicende estorsive in danno degli imprenditori impegnati nei lavori di rifacimento di Corso Garibaldi e Piazza Duomo – e i ruoli degli indagati indicati (ad eccezione di MUSOLINO Domenico) come soggetti fedelissimi e di massima fiducia di P. R. D. S. elemento di vertice dell’omonima cosca d’ndrangheta. Quella dei DE STEFANO è tra le più eminenti ed efferate cosche di tutta la ‘ndrangheta, improntata a peculiari regole e al costante condizionamento della comunità che risiede sul territorio in cui essa esercita l’influenza criminale con estrema professionalità e con un’organizzazione capillare, risalente nel tempo, capace di controllare il mondo delle imprese, delle attività produttive in genere e degli esercizi commerciali.

Comunicato Stampa – Questura di Reggio Calabria