Covid. Lombardia torna in zona arancione da Lunedì

Fontana: ‘Bisogna superare questo stillicidio settimanale’

(DIRE) Milano, 26 Feb. – “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza, per comunicare che da lunedi’ prossimo, 1 marzo, la Lombardia sara’ in fascia arancione”. A dirlo in una nota il governatore Attilio Fontana. “Prendiamo atto della decisione, ma e’ arrivato il momento che i tecnici e gli scienziati studino e poi ci dicano in modo chiaro e definito come superare questo stillicidio settimanale attraverso regole stabili e sicure”, continua il presidente che chiede di garantire la vita quotidiana di cittadini e imprese “con un orizzonte piu’ lungo della verifica settimanale”. Secondo Fontana, “il nuovo Governo puo’ dare un importante segnale di discontinuita’ su questo tema e avra’ al suo fianco le regioni”. In sostanza, “sono mesi che nell’ interlocuzione con il Governo- conclude il governatore lombardo- insisto su un punto: sappiamo molto bene quali sono i comportamenti non pericolosi e quelli compatibili con le diverse attivita’ sociali ed economiche, a patto di seguire le regole che tutti ci siamo dati”. L’auspicio del governatore lombardo e’ quindi “che si lavori su questo trovando un equilibro tra la necessita’ di garantire da un lato la sicurezza sanitaria e, dall’altro, la tenuta del sistema economico”. (Iaz/ Dire) 19:05 26-02-21