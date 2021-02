OMS: task force per aiutare Paesi Poveri in emergenza Ossigeno

12:51 – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lancia l’allarme: “Oltre mezzo milione di pazienti Covid-19 nei paesi a basso e medio reddito necessitano ogni giorno di cure con ossigeno”. Per combattere tale emergenza, l’OMS ha attivato “la Covid-19 Oxygen Emergency Task force, di cui fanno parte organizzazioni tra cui Unicef, Banca mondiale e Save the Children”, scrive ANSA. “L’accesso all’ossigeno è stata una sfida crescente” nei Paesi Poveri, afferma l’OMS, e “servono 90 milioni di dollari per soddisfare le necessità urgenti in circa 20 paesi a reddito medio e basso”. Il compito dei membri della task force sarà quello di garantire le forniture e il supporto tecnico per tutte le popolazioni a rischio. (cit. ANSA)

SM