UFO. Pilota dell’American Airlines ne avvista uno nei cieli del New Mexico

L’equipaggio di un Airbus A320 che volava sulla la rotta tra Cincinnati a Phoenix ha avvistato un UFO. La conversazione del pilota con la torre di controllo è poi finita sul web ed è divenuta virale. Nessuna smentita al riguardo è state effettuata dalle parti interessate ne dalla Federal Aviation Administration. La vicenda risale a diversi giorni fa, esattamente il 21 Febbraio, quando il pilota di un volo della compagnia American Airline avverte le autorità a terra di aver avvistato un oggetto sconosciuto sui cieli del New Mexico, avvistamento che pare sia stato effettuato anche da tutto l’equipaggio del volo 2292. All’apparenza l’UFO sarebbe stato simile ad un lungo oggetto cilindrico. Non è però il primo avvistamento di oggetti simili nella zona che è “costellata” di basi militari per cui potrebbe anche essere un oggetto che faccia parta di qualche operazione militare USA tenuta nascosta. L’unica certezza al momento è che l’oggetto volante non era del tipo convenzionale.

