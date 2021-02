Varese. Polizia Postale e delle Comunicazioni di Varese: Denunciato un uomo per sextortion

Gli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Varese, sono riusciti a risalire all’autore dell’estorsione sessuale ai danni di un 55enne varesino caduto nella rete del “sextortion”. Il fatto risale ai mesi scorsi quando l’uomo era stato “agganciato” sul web da una fantomatica donna che grazie ad un social Network, lo aveva trovato e contattato.

La vittima si è rivolta agli Agenti della Postale dopo aver pagato un ingente somma di denaro dietro la minaccia di divulgare i filmati registrati nel corso di una videochiamata “hot” con la donna. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese sono culminate con la perquisizione ed il sequestro della carta di credito sulla quale venivano depositati i versamenti effettuati della vittima e degli account di alcuni social network utilizzati per circuire il varesino. L’autore del sextortion un pregiudicato residente in provincia di Foggia specializzato nel campo delle estorsioni via web, titolare della carta di credito è stato denunciato in stato di libertà dovrà rispondere de reato di estorsione.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Varese/articolo/102060392169c0deb880883944