Alitalia: INPS, erogazione indennità integrativa ai lavoratori

L’Inps ha considerato con molta attenzione la situazione di prolungata emergenza economica e delle particolari condizioni del settore del trasporto aereo, in particolare di Alitalia. l’Istituto, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha valutato opportuno continuare ad erogare le indennità integrative al personale di Alitalia, sulla base delle retribuzioni dichiarate dall’azienda per la mensilità di novembre 2020 (prima mensilità del nuovo intervento deliberato dal Fondo di solidarietà del Trasporto aereo), in attesa che siano completati gli approfondimenti in atto con l’azienda stessa. La decisione è stata formalizzata nella riunione Comitato del Fondo di solidarietà del Trasporto aereo svoltasi questa mattina.