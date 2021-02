Covid: in Campania 2.215 nuovi casi con quasi 23000 tamponi

(DIRE) Roma, 27 Feb. – In Campania sono 2.215 i casi positivi emersi nelle ultime 24 ore, 211 dei quali identificati da test antigenici rapidi, con 22.732 tamponi di cui 4.874 antigenici. Il totale dei casi positivi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 265.058 (di cui 5.750 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.911.080 (di cui 103.811 antigenici). Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 14 nuovi decessi, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 911 i nuovi guariti, 138 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri), 1.301 quelli ricoverati in reparti di degenza (7 in più di ieri). (Com/Sor/ Dire) 16:45 27-02-21