Covid. Meloni: Organizzatori di eventi in attesa ristori da un anno

FdI chiede risorse per lavoratori dimenticati, serve segnale discontinuità

(DIRE) Roma, 27 Feb. – “Il settore degli organizzatori di eventi e’ tra i comparti economici piu’ colpiti dal CoViD. Parliamo di espositori, allestitori, animatori, progettisti e artigiani in attesa di ristori da un anno. Per mesi e mesi questi imprenditori sono rimasti ignorati dal governo giallorosso. Il nuovo esecutivo Draghi dia un chiaro segno di discontinuita’. Fratelli d’Italia raccoglie il grido d’aiuto di questo comparto e chiede che nel prossimo decreto ci siano finalmente le risorse necessarie per ridare ossigeno e dignita’ a questi lavoratori, considerati di serie B e dimenticati dalla sinistra”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Com/Ran/Dire) 19:26 27-02-21