(DIRE) Roma, 27 Feb. – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza per la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle universita’ dal primo al 14 marzo. (Com/Sor/ Dire) 15:15 27-02-21