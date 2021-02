Covid. In Sicilia scendono i positivi ed i ricoveri in ospedale

Tra ieri ed oggi 453 nuovi casi, 221 guarigioni e 21 decessi

(DIRE) Palermo, 28 Feb. – Diminuisce il numero complessivo degli attuali positivi e dei ricoverati in ospedale per coronavirus in Sicilia. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute indica 453 nuovi casi tra ieri e oggi e un numero complessivo di contagiati in ribasso di 211 rispetto a sabato: 25.982. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano 221 guarigioni e 21 decessi. I tamponi veloci e molecolari effettuati tra ieri e oggi sono stati 24.790. Scende anche il numero dei positivi che hanno dovuto fare ricorso al ricovero ospedaliero: i pazienti in regime ordinario sono passati dai 734 di ieri ai 725 di oggi, quelli in terapia intensiva e sub-intensiva da 134 a 133. (Sac/ Dire) 18:49 28-02-21