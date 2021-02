Covid. Tasso dei positivi al 6,7%, 17.455 nuovi casi con 257mila tamponi

Roma, 28 Febbraio – Il tasso di positività da coronavirus è in rialzo ed infatti oggi si porta al al 6,7% (ieri era 5,8% quasi un punto percentuale in più), dopo i 17.455 nuovi casi emersi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 257.024 tamponi effettuati. Sono invece 192, un numero ancora troppo elevato, i decessi da coronavirus nelle ultime ventiquattro ore in Italia. Infine sono 2.231, 15 più di ieri, le persone ricoverate nelle terapie intensive per infezione da covid-19. E’ quanto emerge nel quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

