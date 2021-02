Texa Spa, tra i leader mondiali nella progettazione, industrializzazione e costruzione di strumenti diagnostici multimarca, analizzatori per gas di scarico, stazioni per la manutenzione dell’aria condizionata e dispositivi per la telediagnosi cerca personale per la propria sede operativa in provincia di Treviso. Le posizioni sono attualmente aperte in ambito It, Ict e ingegneristico, fra cui:

– Sviluppatore Software Ios

– Android Developer

– Trade Marketing Specialist

– Web Developer

– Ingegnere dell’automazione

– Product Engineer

– Senior Cloud Solution Developer

– Ingegnere elettronico

– Mechanical Product Engineer

– Addetto certificazione prodotto

– Safety Engineer.

Per tutti i dettagli; inviare la propria candidatura online e consultare le altre mansioni ricercate da Texa Spa è sufficiente cliccare qui.

comunicato stampa – fonte: https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Treviso-assunzioni-con-Texa-Spa.aspx