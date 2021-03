Covid. In Sicilia in lieve rialzo il numero dei contagi, 478 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore, 261 guarigioni e 18 decessi

(DIRE) Palermo, 1 Marzo – In lieve rialzo il numero degli attuali positivi al Covid-19 in Sicilia. Al momento i contagiati sono 26.181, 199 più di ieri. Il report quotidiano del ministero della Salute registra 478 nuovi casi, 18 decessi e 261 guarigioni tra ieri e oggi, mentre il numero dei tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore è di 20.864. Gli ospedalizzati, in Sicilia, in regime ordinario sono 726, quelli in terapia intensiva o sub-intensiva 132. (Sac/Dire) 18:39 01-03-21