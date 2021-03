Fukushima, Tepco: barre nucleari del reattore n. 3 totalmente rimosse

12:04 – La Tokyo Electric Power (Tepco), operatore della centrale di Fukushima, “ha reso noto di aver completato la rimozione delle barre di combustibile nucleare dalle vasche di contenimento del reattore numero 3, prima di effettuare il trasporto dei materiali in un luogo sicuro del sito”, scrive ANSA. Con tale manovra avviata ad Aprile 2019, è stata svuotata interamente la prima volta una piscina di stoccaggio di uno degli edifici danneggiati da disastro avvenuto 10 anni fa, inoltre l’operazione è stata svolta totalmente da remoto , per via degli eccessivi livelli delle radiazioni ancora presenti. Nel Dicembre 2014, Tepco ha completato i lavori di bonifica del reattore numero 4, “l’unico a non aver subito un meltdown in quanto spento per lavori di manutenzione”. Il reattore numero 1 e numero 2 contengono, secondo le informazioni, circa mille unità di combustibile esausto nelle piscine di stoccaggio, che verranno rimosse dal 2024. Le oltre 800 tonnellate di combustibile contenute nei reattori numero 1, numero 2 e numero 3, verranno neutralizzate e rimosse per completare la messa in sicurezza della centrale in circa 10 anni. (cit. ANSA)

SM