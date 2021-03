Pavia, scontro frontale sulla provinciale 183

Un gravissimo incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri sulla provinciale 183 a Gambolò, dove sette persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto. Cinque giovani a bordo di un’autovettura si sono scontrati frontalmente con un Suv, dove viaggiavano due persone. I Vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Vigevano, hanno operato tempestivamente cesoie e divaricatori per liberare i feriti dalle lamiere contorte delle auto e agevolare le operazioni di soccorso da parte del personale sanitario, giunto sul posto con sei ambulanze, un’automedica e due elicotteri dell’Areu da Brescia e da Milano. Dopo le prime cure, i feriti sono stati trasportati in ospedale, tre i codice giallo e tre in codice rosso. Presente anche la Polizia Stradale di Pavia per i rilievi del caso.

comunicato stampa – fonte – https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70617