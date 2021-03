Banche. Bankitalia: Da misure anticrisi aumento garanzie

(DIRE) Roma, 2 Mar. – L’insieme delle misure straordinarie adottate nel 2020 dalla Bce e dalla Banca d’Italia per espandere il valore delle garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria, (in gran parte riferite ai prestiti bancari), ha consentito di aumentare il valore netto delle attivita’ stanziate dalle controparti italiane di 57 miliardi, pari al 13 per cento del totale delle garanzie conferite. E’ quanto emerge dalla Nota Covid diffusa da Bankitalia a firma degli economisti Paola Antilici, Giulio Gariano, Alessandro Picone, Luigi Russo. In particolare, la riduzione generalizzata degli scarti di garanzia ha consentito alle banche di soddisfare prontamente l’accresciuta esigenza di finanziamento in banca centrale senza incorrere in costi aggiuntivi. Pur a fronte di un utilizzo crescente, vi sono ancora ampi margini per lo stanziamento dei prestiti assistiti dalle garanzie pubbliche concesse ai debitori per far fronte all’emergenza pandemica. (Lum/ Dire) 11:35 02-03-21