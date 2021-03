Covid. 17.083 Nuovi contagi su 170.633 tamponi, positività scende al 5%, 343 decessi e +38 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 2 Mar. – I nuovi contagi per covid in Italia sono 17.083 e 343 decessi. Ieri i contagi erano stati 13.114, per 170.633 tamponi e 246 decessi. Sono 335.983 i tamponi, tra molecolari e antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positivita’ scende al 5% dal 6,7% di ieri. Sono in tutto 2.327, e salgono dunque di 38 unita’ rispetto a ieri, le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per coronavirus. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:32 02-03-21