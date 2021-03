Giappone. Covid, bollettino ufficiale, contagi sotto controllo in tutto il Paese

Unica Prefettura in controtendenza Chiba, area limitrofa a Capitale

(DIRE) Tokyo, 2 Mar. – Gli ultimi dati ufficiali rilasciati dalle autorita’ sanitarie, aggiornati a ieri, hanno confermato 698 nuovi casi di coronavirus e 51 decessi in Giappone, per il secondo giorno consecutivo sotto quota mille, e in costante rallentamento dalla entrata in vigore lo scorso gennaio dello stato di emergenza su 10 delle 47 prefetture del Paese. A Tokyo sono stati confermati 121 nuovi casi, per la prima volta sotto la soglia dei 200 casi. Unica prefettura in controtendenza e’ Chiba, area limitrofa alla capitale, i cui casi, sebbene ancora contenuti, segnano un aumento costante. “Dobbiamo prepararci per l’estensione dello stato di emergenza”, ha affermato in proposito il governatore della prefettura Kensaku Morita. (Jief/Dire) 08:32 02-03-21