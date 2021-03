Ancona, voragine si apre in strada a Osimo

Una grossa voragine si è improvvisamente aperta questa mattina poco dopo le 8 in via della Croce Rossa a Osimo. Un camion dei servizi ambientali che transitava in zona è rimasto coinvolto nel crollo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno rimosso il mezzo e messo in sicurezza l’area in collaborazione con i tecnici del comune e la Polizia locale. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70687