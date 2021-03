Covid. 20Mila casi su quasi 360mila tamponi, positività al 5,8%, 347 decessi e +84 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 3 Mar. – Sono 20.884 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 358.884 tamponi effettuati. Il tasso di positivita’, che ieri si era attestato al 5,15%, sale quindi al 5,8%. Sono 347 i morti da coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattro Ci sono 2.411 terapie intensive in Italia occupate da pazienti col coronavirus, 84 piu’ di ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:30 03-03-21