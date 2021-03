Covid. Meloni a Draghi: stop cashback e destinare risorse a ristori

Misura inutile contro evasione, meglio concentrarsi su aiuti

(DIRE) Roma, 3 Mar. – Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, chiede in una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi di sospendere il cashback – che vale circa 5 miliardi – e di destinare le risorse ai ristori nel prossimo decreto del Governo. “La crisi sanitaria che si protrae ormai da piu’ di un anno ha pesantemente colpito l’intera economia europea e italiana. Quasi tutti i settori produttivi hanno dovuto fare i conti con drastici crolli di fatturato, molte aziende hanno resistito, altre sono state costrette a chiudere e altre ancora rischiano di essere costrette a farlo, con gravi conseguenze sociali e occupazionali, se non verranno adeguatamente sostenute e tutelate”, scrive Meloni a Draghi. Pero’ il governo Conte due “ha reputato opportuno stanziare poco meno di 5 miliardi di euro nel biennio 2021/2022 per la misura del ‘cashback’, parte del ‘Piano Italia Cashless'”, del quale Meloni sottolinea la “inutilita’” come strumento di lotta all’evasione fiscale. Cio’ detto, “riteniamo che sia necessario concentrare le risorse disponibili per sostenere i settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi economica, mettendo da parte iniziative che nulla hanno a che fare con il difficile momento che l’Italia sta attraversando”, dice il presidente FdI. Proprio per questo FdI ha presentato al Senato una mozione che impegna il Governo a sospendere la misura del cashback, destinando le somme stanziate per sostenere la ripresa delle categorie commerciali piu’ colpite dalle misure anti CoVid. “Purtroppo, non ci e’ stata concessa la possibilita’ di discutere questa mozione in Aula prima che si definisca il nuovo decreto ristori”, quindi “non ci resta che far aver direttamente a lei questa proposta, nella speranza che possa approfondirla e valutarla senza pregiudizi”, scrive Meloni. (Com/Ran/ Dire) 18:36 03-03-21