FdI ha votato contro, la Lega si è astenuta

(DIRE) Roma, 3 Mar. – Il Senato ha approvato il ddl di conversione del dl CoViD con 122 si’, 27 no e 88 astenuti. Fratelli d’Italia ha votato contro, mentre la Lega si e’ astenuta. Voto contrario anche dei senatori ex M5S di ‘L’alternativa c’e”. Approvato in prima lettura, il provvedimento passa ora alla Camera. (Ran/Dire) 17:05 03-03-21