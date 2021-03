Made in Italy. Aceto “balsamico” sloveno, UE rinvia di tre mesi

(DIRE) Roma, 3 Mar. – La Commissione europea si e’ presa altri tre mesi di tempo per decidere sulla denominazione di aceto balsamico al centro di un confronto tra Italia e Slovenia: e’ quanto emerge da un database di notifiche dell’Ue. La Commissione, che avrebbe dovuto esprimersi oggi sulla richiesta di Lubiana di poter utilizzare la denominazione come uno standard di prodotto, ha esteso fino al 3 giugno il periodo per potere esaminare la questione. Sul rinvio potrebbero aver pesato opposizioni notificate all’Ue, come quella di OriGIn, Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, si era detto pronto a “fare tutto il possibile per difendere l’aceto balsamico di Modena”. (Est/Dire) 18:49 03-03-21