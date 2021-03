Vaccino. In Lombardia si farà anche all’autodromo di Monza

Obiettivo 24.000 inizezioni al giorno tra circuito e 3 hub Ats Insubria

(DIRE) Milano, 3 Mar. – Bandiera a scacchi per l’antidoto al covid in Lombardia. Tra i molti centri per la campagna di vaccinazione massiva viene confermato anche l’autodromo di Monza, gia’ utilizzato anche per la campagna antinfluenzale. Il circuito, inserito nelle slide sui luoghi delle iniezioni in regione diffuse oggi durante la conferenza stampa di Regione Lombardia, si aggiungera’ alle altre tre strutture dedicate alle somministrazioni dell’Ats Insubria. Secondo il Pirellone in queste zone si dovra’ arrivare a 24.000 vaccinazioni al giorno. (Iaz/ Dire) 18:46 03-03-21