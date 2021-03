Covid. Musumeci: Puntiamo a zona bianca ma no distrazioni rischiose

“Non possiamo permetterci ritorno alle chiusure”

(DIRE) Palermo, 4 Mar. – “Godiamoci questa zona gialla puntando alla zona bianca ma senza dimenticare che bastano uno o due giorni di distrazione collettiva per tornare alle chiusure e questo non ce lo possiamo permettere”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine di una visita alla caserma dei carabinieri ‘Dalla Chiesa’ di Palermo, facendo il punto sull’emergenza Covid nell’Isola. “L’indice di Rt e’ allo 0,74, quindi a livelli assai bassi, cosi’ come e’ basso il tasso di ricovero in terapia intensiva mentre anche le perdite umane stanno per fortuna diminuendo, ma tutto puo’ cambiare da un giorno all’altro”, ha concluso il governatore. (Sac/Dire) 12:18 04-03-21