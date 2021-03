L’ Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua forma ed informa sulla sicurezza stradale

L’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua diretto dal DS Dott. Carlo Milidone, ha intrapreso un percorso informativo e formativo con la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria che con grande generosità e disponibilità nella persona del Tenente Andrea Puliafito ha illustrato durante il primo appuntamento la tematica della sicurezza stradale.

Gli allievi delle terze classi della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno seguito con grande interesse le informazioni sui rischi e le attenzioni da porre sulla strada sia da passeggeri di un veicolo sia da conducenti. I giovani oggi con maggiore frequenza circolano con biciclette elettriche e non, monopattini e scooter, spesso senza conoscere i reali pericoli per se stessi e per gli altri. La superficialità e l’incoscienza determinati da uso del cellulare o da consumo di alcool possono determinare situazioni di grande rischio per la propria ed altrui incolumità nonché sanzioni penali alle quali si incorre se non si rispettano regole e codici.

Il tema della sicurezza stradale è il primo di un ciclo di appuntamenti che si svolgeranno nel rispetto delle regole anti-Covid utilizzando le piattaforme on line che nonostante molti limiti consentono un’interazione attiva tra relatori ed allievi.