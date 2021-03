Vaccino. Gelmini: E’ priorità, impegno di tutti per cambiare passo

(DIRE) Roma, 4 Mar. – “In questo momento la priorita’ sono i vaccini. Dobbiamo sincronizzare la macchina dell’emergenza e il grande lavoro delle Regioni. Sto lavorando in questa direzione e domani incontrero’ nuovamente il ministro Speranza, il capo della Protezione civile Curcio, il commissario straordinario all’emergenza Covid Figliuolo, i governatori, l’Anci e le Province Italiane UPI. Regioni ed enti locali non vanno lasciati soli. Serve una cornice nazionale, occorre un potenziamento della logistica e servono soprattutto regole chiare. Domani inizieremo questo percorso. Per cambiare passo c’e’ bisogno dell’impegno di tutti”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Uct/ Dire) 18:11 04-03-21