Vaccino. Giorgetti: in arrivo 500 mln per polo nazionale

(DIRE) Roma, 4 Mar. – “L’industria farmacetutica italiana è pronta a dare il suo contributo per la risposta europea in tema di vaccini. Abbiamo intenzione di aiutare la nascita di un Polo nazionale non solo legato ai vaccini ma a tutto il mondo biotech, il cui contributo economico dello Stato nella fase iniziale sara’ determinante. Sia nel dl Sostegno, sia in un decreto del ministero che mi appresto a firmare saranno allocate risorse per sostenere sia il progetto di Polo sia le aziende per circa 400-500 milioni di euro. Consideriamo questo settore industriale fondamentale nel futuro”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti durante una conferenza stampa al Mise con il commissario Thierry Breton. (Uct/ Dire) 13:04 04-03-21