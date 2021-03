Busto Arsizio (Va). Arresto di 4 nomadi pregiudicate per furto in appartamento

Nel Pomeriggio di ieri un intervento impegnativo per gli operatori della Volante del Commissariato di Busto Arsizio, propiziato dallo spirito di osservazione e attenzione di un cittadino in transito in viale Duca D’Aosta. Il testimone, mentre cercava un parcheggio, ha notato un’auto dalla quale sono scese quattro donne che si sono dirette verso la palazzina residenziale al civico 7 con un grosso cacciavite in mano, ed ha allertato immediatamente il numero di emergenza attendendo sul posto la pattuglia ed indicando loro la palazzina nella quale si erano introdotte. Gli operatori, imboccata la prima rampa di scale, si sono trovati davanti le quattro donne intente a forzare la porta di ingresso di un appartamento che, una volta scoperte, si sono date alla fuga su per le scale.

Le nomadi, venivano raggiunte all’ultimo piano dello stabile ed arrestate per furto in appartamento, mentre gli arnesi usati per lo scasso venivano sequestrati. I successivi accertamenti dei poliziotti acclaravano che tre di loro erano in stato di gravidanza rendendo pertanto necessario l’intervento del 118. Dopo gli accertamenti sanitari che stabilivano la loro buona salute, le donne sono state accompagnate in Ufficio per essere identificate, dove è stato anche accertato che erano destinatarie di vari Ordini di carcerazione a seguito di condanne definitive, per un totale complessivo di 20 anni. Una delle quattro donne, agli ultimi giorni di gestazione, ha iniziato ad avvertire i primi dolori del parto e, accompagnata d’urgenza in ospedale, partoriva dopo qualche ora una bambina. Per le altre tre, dopo la notifica degli ordini di carcerazione si sono aperte le porte del carcere, mentre la quarta è, tuttora piantonata in ospedale.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Varese/articolo/10206042769abfd46747710417