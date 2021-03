Covid-19, OMS: 864.000 vaccini arrivati in Uganda

15:46 – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato su Twitter l’arrivo dei vaccini in Uganda, in Africa, pervenuti attraverso il Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX), programma internazionale che ha come obiettivo l’accesso equo ai vaccini anti Covid-19. A tal riguardo si legge: “864.000 vaccini AstraZeneca Covid-19 sono arrivati ​​a Kampala, in Uganda questo pomeriggio. Finora 11 paesi e oltre 11 milioni di vaccini Covid-19 sono stati distribuiti in Africa attraverso COVAX”. L’Uganda ha registrato 40.426 casi di contagio da Covid-19 dall’inizio della Pandemia e 334 decessi confermati, secondo i dati riportati sul sito della Johns Hopkins University.

