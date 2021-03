Dark Web: vaccini in vendita a 1.200$

18:17 – Sui marketplace del Dark Web, lato oscuro di Internet che rappresenta il 96% dell’intera rete, sono stati messi in vendita i vaccini anti Coronavirus attualmente in distribuzione e altri non certificati. Tali vaccini vengono venuti illegalmente ad un costo medio di circa 500 Dollari a dose, fino a raggiungere anche i 1.200 Dollari. I ricercatori di Kaspersky, che si occupa della difesa dei dispositivi elettronici da virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche, hanno scoperto che gli accordi per l’acquisto delle dosi di vaccini avvengono su specifiche app di messaggistica criptate, scrive AGI, e i pagamenti vengono effettuati tramite criptovalute, quali bitcoin. Sono ancora in corso le ricerche per comprende quante transazioni illegali siano state realmente effettuate e quante siano solo pubblicitarie, in quanto al momento il numero oscilla tra le 100 e 500 transazioni. La vendita illegale è sicuramente la prima fonte di reddito di tali venditori, tuttavia vengono adoperate anche truffe, infatti vengono venduti anche dei registri di vaccinazione che consentono di spostarsi da un luogo all’altro liberamente. Kaspersky suggerisce agli utenti di diffidare di qualunque “affare” legato al Coronavirus, e di controllare l’url dei siti visitati, per esempio lettere fuori posto o domini inusuali come “.com.tk” invece del solito “.com” potrebbero essere più facilmente sospetti. Altri dettagli che potrebbero aiutare nel riconoscimento di tali siti sono la grammatica o il layout, soprattutto se simili, ma non uguali, a quelli visitati di solito. (cit. AGI)

