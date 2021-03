Papa in Iraq. Mattarella: Sua presenza concreta testimonianza di vicinanza

(DIRE) Roma, 5 Mar. – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santita’ Papa Francesco, il seguente messaggio: “Desidero far pervenire a Vostra Santita’ un sentito ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui – dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia – si accinge a partire per il tanto desiderato Viaggio Apostolico in Iraq. Realizzando un proposito che San Giovanni Paolo II non pote’ attuare, la Sua presenza in Iraq rappresenta per le martoriate comunita’ cristiane di quel Paese e dell’intera regione una concreta testimonianza di vicinanza e di paterna sollecitudine. La missione di Vostra Santita’ assume, inoltre, una particolare valenza quale segno di continuita’ dopo il Viaggio Apostolico negli Emirati Arabi Uniti, compiendo un ulteriore passo lungo il cammino tracciato dalla dichiarazione sulla fratellanza umana. Giungano quindi a Vostra Santita’ i piu’ fervidi auguri per questa impegnativa missione, unitamente alle espressioni del profondo affetto del popolo italiano e della mia personale considerazione”. (Mar/ Dire) 09:39 05-03-21