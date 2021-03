USA Economy: calo disoccupazione -6,2%

16:14 – Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha registrato una ripresa del mercato del lavoro, tanto che nel mese di Febbraio sono stati aggiunti 379.000 posti di lavoro, riguardanti prevalentemente il tempo libero e l’ospitalità. La cifra dei libri paga non agricoli ha visto un rialzo di 166.000, secondo AL-JAZEERA. Nonostante tali egregie notizie, la scorsa settimana circa 745.000 americani hanno presentato istanza di sussidio di disoccupazione per la prima volta. Tali dati hanno messo in evidenza come il tasso di disoccupazione abbia subito un calo del 6,2% e quello di partecipazione alla forza lavoro è sceso di 1,9% rispetto all’anno scorso. La campagna di vaccinazione ha portato una nuova ventata d’aria fresca per coloro i quali cercano lavoro, infatti Stati e Città stanno riaprendo le frontiere e revocando le limitazioni al fine di far ripartire l’economia. (cit. AL-JAZEERA)

SM