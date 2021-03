Vaccino. Gelmini: Governo nasce per implementarli, passi in avanti

(DIRE) Roma, 5 Mar. – “La nascita di questo governo e’ stata determinata da una forte volonta’ di unita’ nazionale, ma anche dalla concreta esigenza che il Paese avverte, di una decisa implementazione della campagna di vaccinazione anti-Covid. Per fortuna, la scienza, che ha gia’ fatto in questo ultimo anno progressi straordinari, continua a fare importanti passi in avanti. È un quadro dunque in continua evoluzione, di complessa gestione che oggi fa registrare quasi 5 milioni di somministrazioni nel nostro Paese”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini durante l’incontro con le Regioni e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio e il generale Francesco Paolo Figliuolo. (Uct/ Dire) 11:01 05-03-21