Vaccino. Meloni: Fallimento UE, Draghi si faccia sentire, e governo valuti altri

(DIRE) Roma, 5 Mar. – “Il ministro Speranza si assuma la responsabilita’ di dire entro pochi giorni quali altri vaccini, oltre quelli gia’ comprati dalla Ue, sono sicuri e tratti con le case farmaceutiche per avere nuove dosi di vaccino. La procedura burocratica si puo’ velocizzare, il governo dia delle risposte immediate”. Lo chiede Giorgia Meloni, presidente di Fdi, durante una conferenza stampa.

Per Meloni “la campagna vaccinale europea rappresenta il piu’ grande fallimento dell’Europa dalla firma della Carta di Roma nel 1957. L’Unione europea e’ partita tardi e si e’ mossa malissimo.

Mi aspetto che Mario Draghi si faccia sentire- aggiunge- e il governo si muova secondo l’interesse nazionale, approvvigionandosi con vaccini non oggetto di trattative con l’Unione europea”. (Anb/ Dire) 11:34 05-03-21 N